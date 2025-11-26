Vilaplana dejó el aparcamiento a las 19.47 horas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La periodista Maribel Vilaplana, que comió en El Ventorro con el presidente de la Generalitat valenciana ahora en funciones, Carlos Mazón, el día de la dana, ha aportado a la jueza que instruye la causa un documento que refleja un pago en el parking de la Glorieta donde dejó su coche, de 15,10 euros.

Este importe coincide con un abono realizado en el aparcamiento de la Glorieta a las 19.47 horas, según el listado entregado por la empresa a la magistrada.

En ese día constan en la documentación remitida por la empresa gestora del parking al juzgado otros pagos por ese importe: a las 16.46 horas, a las 17.50 y a las 19.47. Vilaplana declaró el pasado día 3 de noviembre como testigo en los juzgados de Catarroja, donde afirmó que el presidente no sabía lo que estaba sucediendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, sobre las 18:45 horas.

Sobre esto, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tildó de “lamentable” los cambios de versión de Carlos Mazón, aunque consideró “todavía más lamentable” que el PP ponga a la Comunidad Valenciana “en manos” de Vox.

Por otra parte, el móvil del candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no refleja mensajes de WhatsApp con Mazón ni con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la dana. Así consta en el acta de cotejo de la Letrada de la Administración de Justicia de las fotos aportadas al expediente por Pérez Llorca correspondientes a conversaciones con su móvil el día de la dana.