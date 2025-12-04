Junts da un portazo a Sánchez y mantiene su rechazo al Gobierno hasta que cumpla

Míriam Nogueras se dirige a la rueda de prensa para replicar a Pedro Sánchez en la sede de Junts. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, explicó ayer que mantienen su posición sobre el PSOE, con el que rompieron relaciones a finales de octubre, y les emplazó a “tomar decisiones”. “Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quien debe tomar decisiones es el PSOE”, recalcó en rueda de prensa en la sede central del partido.

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumiera el martes incumplimientos con Junts y anunciara un paquete de medidas en materia local y de vivienda que pedían los de Carles Puigdemont.

Tras defender que los votos de Junts están al servicio de los catalanes y no son “a cambio de nada”´, considera que la decisión de Sánchez de sacar adelante algunas de las cuestiones pendientes demuestra que “no es que no pudieran, es que no querían”. “Todo esto, sin embargo, no cambia nuestra posición. Estamos donde estábamos. Lo aprobado ayer (el Consejo de Ministros de martes) es parte de lo que hace tiempo que deberían haber aprobado, pero la lista es larga”, señaló.

En su opinión, el Gobierno se encuentra en una posición de debilidad política porque, desde el anuncio de la ruptura de relaciones, ha perdido votaciones como la del techo de gasto “y solo ha podido sacar adelante algunas iniciativas con el apoyo de sus socios y el PP”.

También lanzó un mensaje a los populares: “por Junts decide Junts”, dijo, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera sus votos a la patronal Foment del Treball, con tal de que prospere una moción de censura instrumental contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La réplica

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se mostró esperanzada en que “el cumplimiento de los compromisos” del Ejecutivo “restablezca la confianza que se ha perdido con Junts”.

La también líder del PSOE andaluz coincidió con las palabras de Pedro Sánchez el martes en que no han sido “diligentes” desde el Gobierno a la hora de cumplir los compromisos adquiridos con Junts para seguir avanzando en la legislatura, que tiene el objetivo, según insistió, de conquistar derechos y bienestar para los ciudadanos.

Feijóo critica la ‘comedia’ del presidente y ERC exige hechos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la “comedia” de Pedro Sánchez, en su relación con Junts. “Ha perdido el control de la política española, la credibilidad de los ciudadanos y ahora la dignidad. Implorar a Junts que ahora se llevará bien, que cumplirá lo que no ha cumplido, es una comedia en la que no vamos a participar”, dijo. “Debe convocar elecciones”, sentenció. Mientras, el líder de ERC, Oriol Junqueras, pidió al presidente del Gobierno “menos peleas y menos reconciliaciones” con Junts y más cumplir sus compromisos, en alusión a los acuerdos de investidura, mientras Sumar ve aún margen de acuerdo con los de Carles Puigdemont para que la legislatura avance. El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que Junts está fingiendo una ruptura con el Gobierno y únicamente están “elevando el precio” y tener en Moncloa a un “personaje débil” al que seguir “extorsionando”.