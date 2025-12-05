Absueltos dos mossos acusados de colocar droga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La crisis por el carpetazo de Ferraz a las denuncias por acoso contra el exdiputado Francisco Salazar sigue engrandeciéndose en el PSOE, que ayer despertó con la denuncia de un militante por acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, por la que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales.

Varias mujeres denunciaron a Salazar en julio por “comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual” durante su etapa como asesor en Moncloa, en pleno estallido de la crisis del PSOE por el caso Cerdán y los audios de Koldo. La formación socialista se comprometió a revisar los protocolos y militantes denunciaron a Salazar en el canal interno del partido. Sin embargo, este otoño las denuncias fueron eliminadas del canal, y el PSOE ha dado hasta tres explicaciones diferentes: primero negó que hubiesen denuncias en el canal interno, después afirmó que no había sido posible instruirlas eran anónimas y finalmente achacaron su eliminación a un “error subsanable” del sistema. La reunión telemática entre la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, con responsables socialistas en la materia no logró satisfacer las exigencias de sus compañeras, que pidieron a Ferraz “explicaciones convincentes”, celeridad y elevar el caso a la Fiscalía, una decisión que el partido prefiere tomar cuando termine la investigación interna pese a la insistencia de la exvicesecretaria general Adriana Lastra.

Por su parte, el PSOE de Málaga solicitó a Ferraz la suspensión cautelar de militancia de Navarro, ahora mismo concejal y diputado provincial.

Ábalos pide la libertad al juez y niega que hubiese riesgo de fuga

El exministro José Luis Ábalos pidió ayer al juez su puesta en libertad y negó que hubiese riesgo de fuga al ser detenido. La defensa de Ábalos afirmó que la entrada a prisión impuesta por el juez tiene como objetivo una “declaración colaborativa” al estilo del imputado Víctor de Aldama. Mientras, Juanfran Serrano –ex mano derecha del exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán– afirmó en el Senado que no vio en su antiguo jefe “una vida desproporcionada” y tachó de “falsas” varias acusaciones.