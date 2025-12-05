Brote de norovirus en el hospital Santa Maria de Lleida con al menos 8 casos y 2 ingresados

El hospital Santa Maria confirmó ayer la detección de un brote de norovirus, una infección que produce vómitos, diarrea y malestar general, y por el momento tiene confirmados al menos 8 casos, de los cuales 2 permanecen ingresados “por criterios clínicos y de comorbilidad”. Según informaron fuentes del hospital, los primeros indicios del brote se detectaron la semana pasada y se identificó a los pacientes con síntomas compatibles con el norovirus. Estos análisis confirmaron ocho casos y dos “sospechosos” que están ingresados y están pendientes de confirmación microbiológica, cuyos resultados se conocerán en las próximas horas. Las mismas fuentes señalaron que “la mayoría de los cuadros detectados han sido leves, sin un impacto clínico relevante más allá de un posible alargamiento de la estancia hospitalaria en pacientes frágiles”, y que el período aproximado de recuperación completa del norovirus es de “entre 24 y 48 horas en la mayoría de los casos”.

Añadieron que, desde el momento en que se detectaron los primeros casos, el hospital activó las medidas preventivas de control de infecciones, como por ejemplo el aislamiento de los pacientes afectados ,el refuerzo de la limpieza y desinfección así como la higiene estricta de manos con agua y jabón, que es “la medida más efectiva frente al norovirus”. Por último, desde el Santa Maria remarcaron que este virus “circula ampliamente por la comunidad, especialmente durante los meses de invierno”, y brotes como estos “son frecuentes tanto entre la población general como en centros donde conviven personas vulnerables”. Está previsto que hoy se celebre una reunión de seguimiento para actualizar la situación del brote y revisar las medidas de prevención.

El norovirus no es una infección grave, aunque en niños pequeños, mayores y personas vulnerables puede provocar complicaciones que comporten su hospitalización. Se propaga normalmente a través de alimentos o agua y es muy contagioso. Recientemente, un equipo internacional de científicos detectó una nueva variante más contagiosa del norovirus responsable del aumento de brotes de gastroenteritis a nivel mundial entre 2023 y 2024.