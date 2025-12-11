La hija de Machado recoge en su nombre en Oslo el Nobel de la Paz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, recibió finalmente ayer en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón entregado en una ceremonia en Oslo al que la política no pudo llegar a tiempo por causas no especificadas tras viajar desde Venezuela y sin que trascendieran los detalles de su ruta por motivos de seguridad.

Así, expresó su “profunda gratitud” por el galardón entregado a su madre y afirmó que, gracias al mismo, “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es reconocida en todo el mundo”, antes de agregar que la opositora “quiere vivir en una Venezuela libre y nunca cejará en este empeño”, por lo que volverá “muy pronto” al país, tras desplazarse en las últimas horas a Noruega, a donde aún no ha llegado.

Por su parte, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, criticó la represión en Venezuela y exigió a Nicolás Maduro su renuncia como presidente de Venezuela y que reconozca los resultados electorales.