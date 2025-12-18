Desalojados 400 migrantes que okupaban un instituto en Badalona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El antiguo instituto B9 de Badalona, que ha llegado a estar okupado por unas 400 personas, fue desalojado ayer por un operativo de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, que se saldó con casi veinte detenidos. Los agentes llegaron sobre las siete de la mañana al edificio, hasta ahora habitado por una mayoría de inmigrantes en situación irregular.

Después de dejar salir a varias personas con sus pertenencias, los Mossos accedieron sobre las 8.45 al interior de las naves, donde quedaban unos 50 individuos –identificados por las autoridades–, dado que muchos de los que ocupantes ya habían abandonado el lugar. El operativo, con 18 detenidos por la Policía Nacional y 181 identificados por los Mossos, terminó sobre las 13 horas. En la calle, varios manifestantes protestaron contra el dispositivo y lanzaron piedras y otros objetos contra los agentes, que llevaron a cabo cargas policiales.

La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, afirmó que la Generalitat ha desviado a servicios sociales a 59 personas que ocupaban el B9 y subrayó que el desalojo está amparado por una orden judicial y que las instalaciones “no reunían las garantías”. En la misma línea se pronunció el president de la Generalitat, Salvador Illa, que apuntó que “las leyes deben cumplirse todas”. Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, celebró el desalojo y aseguró que la “inseguridad” hacía “insostenible” la vida en el barrio. “No los queremos en Badalona”, señaló Albiol, que rechazó acusaciones de racismo y dejó claro que no gastará “un euro” en buscarles alojamiento.

Mientras, el portavoz del B9, Younouss Drane, calificó de “inhumano” el desalojo al dejar a centenares de personas en la calle en pleno invierno. “Quien ha planificado esto tiene el corazón muy duro”, afirmó Drane, que lamentó que Albiol “busque votos” a partir de insultarles y mostrarlos como “salvajes”.