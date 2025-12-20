La UE ayudará a Ucrania con 90.000 millones sin recurrir aún a los activos rusos congelados

Una mujer con su perro en el lugar de un ataque ruso contra un edificio en Zaporiyia, en Ucrania. - EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros para mantenerla a flote los próximos dos años, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en la Unión, según confirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, después de que los líderes europeos aparcasen esta opción por las dificultades aparejadas a este plan.

“Tenemos un acuerdo”, señalaba a primera hora de ayer el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial “préstamo de reparación”.

Costa explicó que la Unión “se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo”. Por todo ello, defendió que la decisión supone una “contribución crucial” para lograr una paz justa y duradera en Ucrania al reforzar a Kyiv en la mesa de negociación y enviar el mensaje a Rusia de que tiene que trabajar en una solución pacífica a la guerra.

Según Costa, este préstamo aportará los medios necesarios a Ucrania para mantenerse en la batalla, por lo que, con este paso, aunque no sea a través del uso de los activos rusos, la UE manda el mensaje a Rusia de que no flaqueará su apoyo a Kyiv.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del “endeudamiento de la UE en los mercados de capitales”. La jefa del Ejecutivo europeo detalló que la UE empleará la fórmula de la “cooperación reforzada” a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia que no participarán del plan, estará respaldada por el margen del presupuesto de la UE. “De manera similar al préstamo de reparaciones, y esto es muy importante, Ucrania solo tendría que devolverlo una vez que reciba las reparaciones”, señaló.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cambió de retórica para destacar la importancia de que la UE aprobara seguir financiando a Kyiv con la emisión de más deuda, después de que afirmara que Ucrania tendría “un gran problema” si los 27 acababan rechazando destinar los activos rusos congelados para seguir manteniendo a flote a su país.

Putin pone condiciones para evitar más guerras con Occidente

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló ayer de decretar una tregua temporal para celebrar elecciones en Ucrania, una demanda que ha venido lanzando EEUU y por la que su par ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró a favor por primera vez hace unos días sí se cumplieran las medidas de seguridad necesarias. En la rueda de prensa de fin de año, aseguró además que no habrá otra ‘operación militar especial’ como la ucraniana si los países occidentales respetan los intereses de Rusia. “¿Habrá una nueva operación militar especial”. No, si se nos respeta. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos”, dijo a un periodista de la BBC en directo por la televisión a la prensa y la ciudadanía rusa. Además, advirtió que el “atraco” de la UE a sus activos congelados no solo dañará la imagen de Europa sino que también puede desestabilizar el sistema financiero mundial.