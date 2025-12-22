Algunos de los desalojados del B9 pasan la primera noche a cubierto

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Algunas de las personas desalojadas el miércoles en el B9 de Badalona pudieron dormir a cubierto, después de tres noches al raso, con lluvia y bajas temperaturas. “Tenía mucho frío y ya no podía más. Lloraba y le pedía a Dios que me sacara de aquí”, relataba Samba Niang, una de las diez personas que al menos durante una semana podrá pernoctar en el Casal Antoni Sala i Pont, cedido por organizaciones independentistas. Niang tenía el sábado la sensación de estar “a punto de morir de frío”, pero ayer se ve ya “recuperado en un 80%” tras dejar la calle.

Sin embargo, la solución de la pasada noche del sábado al domingo solo fue para unos pocos escogidos y las entidades sociales esperan que el acuerdo con Derechos Social sea “el principio de algo importante”. A la espera de conocer los detalles del acuerdo y de la capacidad de acogida para las próximas noches, el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, aseguró que “el problema no termina hoy ni mucho menos”. Sin embargo, la organización valoró positivamente que se puedan ir dando pasos para que día a día haya menos gente que tenga que dormir “bajo un puente”.

Mientras, la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona tenía previsto acoger durante un mes a 15 de los desalojados. Un grupo de vecinos se concentó anoche ante el templo para impedir esa acogida, que quedó suspendida. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se desplazó al lugar para calmar los ánimos y proponerles que los desalojados pasaran allí la noche y comprometerse a negociar con la conselleria de Derechos Sociales.

Por otra parte, Protecció Civil desactivó la alerta del plan Inuncat por lluvias fuertes en parte de Catalunya ante la mejora de las previsiones meteorológicas, aunque el plan se mantenía en prealerta por la previsión de más lluvias intensas en el litoral y prelitoral Central y de Girona por la noche. El episodio de precipitaciones de las últimas 24 horas dejó registros cercanos a los 100 litros en puntos del Vallès Oriental, la Selva y el Maresme. Sobresalen los más de 110 litros en Sant Fost de Campsentelles, los 98 de Sils, los 89,8 de Fogars de la Selva o los 84 de Mollet del Vallès.