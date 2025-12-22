Elma Saiz será la portavoz del Gobierno y Milagros Tolón ministra de Educación

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSCM-PSOE, Emiliano García-Page; el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la secretaria general del PSOE de Toledo y alcaldesa, Milagros Tolón.Fernando Sánchez / Europa Press

Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría, y que Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, se hará cargo de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez ha desvelado estos cambios, motivados por la salida de Alegría para optar como candidata socialista a la presidencia de Aragón, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras haberlos comunicado al rey. El jefe del Ejecutivo ha recordado brevemente la trayectoria de Saiz y Tolón.

De la nueva portavoz, la quinta mujer que ocupará este cargo en los gobiernos de Sánchez, ha señalado que forma parte del Gobierno desde 2023, es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y especialista en fiscalidad. "Y por encima de todo, es una gran ministra con la que España roza los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social", ha apostillado.

Sobre Milagros Tolón ha subrayado que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en magisterio por la Universidad de Castilla la Mancha, ha sido profesora en la escuela de adultos de Toledo, la primera mujer alcaldesa de Toledo, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y, en la actualidad, era delegada del Gobierno en esta comunidad. Un bagaje que le ha llevado a asegurar que le hará ser una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Con estos nombramientos y el día después de las elecciones en Extremadura, Sánchez ha subrayado que el Gobierno afronta esta segunda parte de la legislatura "con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea".

El jefe del Ejecutivo ha elogiado la labor de Alegría al frente del Ministerio de Educación y ha subrayado que ha liderado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia educativa, con dotaciones récord en becas, garantizando la igualdad de oportunidades, dignificación de las condiciones de las y los docentes e impulsando la educación de 0 a 3 años. También ha destacado el avance de grandes leyes transformadoras para los sectores que le correspondían, como la ley del deporte, con una apuesta decidida por la inclusión, por el deporte femenino y por los derechos de los y las deportistas, o la Formación Profesional, con la que ha dicho que se ha logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y para el futuro del país.

"En definitiva, una hoja de servicios sobresaliente", ha recalcado antes de agradecerle sus servicios y su entrega y desearle todo lo mejor "en las altas responsabilidades que le esperan en un futuro muy cercano en su tierra, en Aragón", ha añadido. De la misma forma, el presidente del Gobierno ha aprovechado para desear unas felices fiestas a todos los españoles.

Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete, y si, al igual que Alegría, compatibilizaría ese cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes o nombraría a otra persona al frente de esas responsabilidades.