Trump bautiza nuevos buques con su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el lunes la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y que serán parte de la llamada “flota dorada”. Según el mandatario, estos buques serán los primeros de la futura “clase Trump” y serán “100 veces más poderosos” que los existentes en la actualidad. Trump, además, insistió en la importancia de construir estos acorazados “con rapidez” y criticó a las empresas dedicadas a la construcción de naves para la Armada porque “no están haciendo un buen trabajo”.

El desarrollo militar estadounidense continúa mientras el Ejército mantiene sus ataques contra supuestas narcolanchas, el último el lunes en el Pacífico Oriental –que causó la muerte de una persona–. Trump también sigue con su ofensiva contra Venezuela y aseguró que EEUU se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas. Sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuntó que sería ”inteligente” si deja el poder y le advirtió “que si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo”. El jefe de la Casa Blanca también calificó de “alborotador” al presidente colombiano, Gustavo Petro. Maduro, por su parte, instó a Trump a “atender los temas de su país”.

Más archivos del caso Epstein

Paralelamente, el departamento de Justicia publicó un nuevo paquete con documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La Administración Trump, sin embargo, advirtió que algunos de los archivos “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente”. Horas antes, The Washington Post descargó archivos borrados posteriormente en los que se indica que Trump voló en el avión privado de Epstein al menos ocho veces, una de ellas con una joven de 20 años.