Reubicados unos 120 de los desalojados en Badalona

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez, aseguró el miércoles que 120 personas vulnerables que fueron desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona han sido ya reubicadas en algún tipo de equipamiento para evitar que duerman al raso.En declaraciones a la cadena SER señaló que a las 180 personas que fueron desalojadas e identificadas como vulnerables se les ha ofrecido “un recurso de emergencia” para evitar que pasen la noche a la intemperie, aunque no todas lo han aceptado porque no quieren irse a pernoctar fuera de Badalona, en alguno de los equipamientos movilizados como solución temporal por las entidades sociales y los servicios sociales que trabajan para buscar alternativas para los desalojados. “De los 180 identificados inicialmente como vulnerables del B9, hay 120 que ya están en un recurso temporal”, indicó Martínez Bravo, que dijo que no han encontrado alternativas en Badalona: “¿Cómo es que la cuarta ciudad del país no dispone de recursos para hacer frente a una emergencia como esta”, se preguntó. En este sentido, denunció la “inacción” del ayuntamiento y de su alcalde, el popular Xavier García Albiol. “Todas las administraciones hemos de contribuir, no puede ser que haya administraciones que no cumplan sus obligaciones competenciales”, concluyó.

Por su parte, el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, presentó una denuncia contra Albiol frente a la Fiscalía de delitos de odio y discriminación. Asens acusa al alcalde de denegar servicios públicos por motivos de origen y condición social, delito de odio, delito de desobediencias a las autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa. El eurodiputado recordó que la resolución judicial que autorizaba el desalojo le condicionaba a una alternativa de alojamiento garantizada, que no se ha realizado por parte del ayuntamiento de Badalona.

Mientras, Albiol aseguró que tras los realojos de las últimas horas la situación se puede dar ya como “casi resuelta”.