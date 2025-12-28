Material desde Lleida para los desalojados del B9

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agua, ropa de invierno y toallas higiénicas son el principal material que está recogiendo el Ateneu La Baula de Lleida para los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona. A partir de una propuesta de la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC, y en colaboración con Fruita amb Justícia Social y Ndiatiguia, esta organización decidió apoyar la iniciativa. “Nos podría pasar a todas”, advierten miembros del Ateneu, que ejercerá todavía hoy de 11 a 14 y de 17 a 20 horas como punto de recogida. Desde La Baula afirman que “está yendo bien y está llegando a la gente” aunque denuncian que las instituciones hayan “dado la espalda” a los desalojados pese al temporal.

Según la conselleria de Derechos Sociales, ya hay 147 personas reubicadas de las 400 que han llegado a ocupar el B9 tras los realojos de los últimos días.