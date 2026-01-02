Nuevo año del Supremo, pendiente del juicio a Ábalos y la trama Cerdán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo arranca este nuevo año con varios frentes pendientes, destacando entre los mismos el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el ministerio de Transportes durante la pandemia, todavía pendiente de fecha. La Sala de Apelación del alto tribunal avaló este diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de sentar en el banquillo a Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. De cara al juicio, Ábalos ha solicitado al Supremo ser juzgado por un jurado popular, que esté formado por ciudadanos, y no por un tribunal de magistrados.

La vista sobre las mascarillas no será el único frente de Ábalos en el Supremo, ya que el exministro se encuentra investigado en la otra pieza del ‘caso Koldo’ que el Alto Tribunal investiga, la de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que están también imputados Koldo y el exdirigente socialista Santos Cerdán. En esa pieza, en la que también se investiga a empresarios y exresponsables de constructoras, el magistrado instructor seguirá indagando, ya que está a la espera de que la UCO de la Guardia Civil le entregue varios informes.

Otros de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año son los que acumula el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, la principal por la presunta financiación irregular de su partido.

La amnistía cumple dos años a la espera del TC

La amnistía cumplirá este 2026 dos años tras haber beneficiado al grueso de independentistas encausados, pero no así a los líderes políticos del procés, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, pendiente de que el Tribunal Constitucional (TC) decida antes del próximo verano si le aplica la ley y abre la puerta a su regreso. El goteo de archivos de causas vinculadas al procés, principalmente de manifestantes y policías imputados, ha marcado la actualidad judicial en Catalunya en 2025, el año que también sentó en el banquillo al expresident Jordi Pujol y a su familia, tras más de una década de investigación. En junio un Tribunal Constitucional dividido avaló la ley de amnistía, primer paso, pero no suficiente, para desencallar su aplicación en el caso de Puigdemont –con una orden de detención todavía vigente por el procés-, así como del presidente de ERC, Oriol Junqueras; y del secretario general de Junts, Jordi Turull, que siguen inhabilitados. El Supremo se ha reafirmado este año en su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, quienes han recurrido ante el Constitucional con la esperanza de que desbloquee la situación y les permita beneficiarse de la ley, una resolución que el tribunal prevé dictar antes del próximo verano.