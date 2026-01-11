Hallan muertos a un joven de 20 años y una menor de 13 en una obra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Nacional halló la madrugada de ayer los cuerpos sin vida de un chico de 20 años y una menor de 13 en una zona donde se está construyendo un edificio en Logroño. Los cadáveres no presentaban signos externos de violencia, por eso los investigadores apuntan como principal hipótesis a que ambos “se habría precipitado de forma voluntaria”. El suceso se produjo a primera hora de la madrugada, cuando unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional de que una furgoneta se había estrellado contra las vallas de protección del edificio y de que había personas en el interior de la obra, que dispone de cámaras de seguridad. Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para practicar las autopsias. Según señaló la delegación del Gobierno de La Rioja, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de la obra, a la que habría accedido tras romper una valla de seguridad con el vehículo. El diario La Rioja, informó de que las cámaras de videovigilancia habrían grabado cómo ambos subían las escaleras del edificio en construcción y se lanzaban al vacío. Los investigadores tratan de esclarecer cuáles fueron las circunstancias del suceso y qué relación existía entre el joven y la menor, vecina de Villamediana de Iregua.