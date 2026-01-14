Trump cancela el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la ‘ayuda está en camino’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

“¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, dijo Trump en su red Truth Social. “La ayuda está en camino”, agregó el mandatario en su mensaje, que concluyó con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o ‘Hacer grande a EEUU de nuevo’.

Este anuncio llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Próximo y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación islámica en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión. Según Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde EEUU, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores. Sin embargo, una fuente gubernamental, bajo condición de anonimato, admitió que alrededor de 2.000 personas habrían muerto desde el inicio de las movilizaciones.

Las calles de Teherán amanecieron ayer con tráfico, negocios abiertos y ya las líneas de teléfono paulatinamente reconectando con el exterior tras cinco días en los que la tensión, los enfrentamientos y las protestas colocaron a Irán ante los mayores disturbios y pulso al poder en años.

A pesar de que en la ciudad rige una suerte de toque de queda tácito por el que los comercios empiezan a cerrar en cuanto llegan las horas de la tarde, los destacamentos de fuerzas de seguridad que han inundado desde el jueves las calles de la capital iraní empezaron a reducirse en la tarde del lunes.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre, llegaron a su momento más álgido el jueves pasado con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Mientras, varios gobiernos europeos, como el español, convocaron a los embajadores iraníes en sus respectivos países para denunciar la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales.

❘ copenhague ❘ La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, mostraron ayer una imagen de unidad antes de la reunión de hoy en Washington en la que se abordará la tensión creada por el interés del presidente estadounidense Donald Trump por hacerse con esta isla ártica. La reunión, según confirmó Dinamarca, se celebrará en la Casa Blanca y ejercerá de anfitrión el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El presidente de la isla ártica en disputa manifestó que si este territorio autónomo danés tiene que escoger ahora mismo entre Dinamarca y EEUU, que ha amenazado con hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional, elegiría seguir en el país nórdico. “Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre EEUU y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos”, dijo Nielsen en rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa.

Por su parte, Frederiksen tildó de “inaceptable” la presión de EEUU para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y dijo que “lo más difícil está por venir”, en la víspera de la cita en Washington.

Para tratar de calmar a Trump, varios países europeos con Alemania y Reino Unido a la cabeza han empezado a estudiar la posibilidad de que la OTAN aumente su presencia en Groenlandia.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que “no hay desencuentros” entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico, después de que Trump no haya descartado el uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia.

Rutte señaló además que tendrá un sucesor al frente de la Alianza Atlántica y que, por lo tanto, no está cerca el fin de la OTAN, después de que algunas voces en Europa hayan avisado de que si EEUU se anexiona Groenlandia sería el fin de la alianza militar.

China y Rusia critican el “chantaje” ante nuevos aranceles

Las autoridades chinas manifestaron ayer su “firme” rechazo al arancel del 25 por ciento anunciado en la víspera por el presidente de EEUU, Donald Trump, contra cualquier país que haga negocios con Irán, y aseguraron que tomarán “todas” las medidas necesarias para proteger sus intereses frente a lo que calificaron de “sanción unilateral ilícita”.

Asimismo, la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, rechazó tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de estadounidense contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica. “Refutamos firmemente también los intentos de chantajear a los socios de Irán”, añadió.

Trump advirtió el lunes que todo país que “haga negocios” con Irán será castigado con un arancel del 25%. “Esta orden es inmediata y final”, dijo en su cuenta oficial de Truth Social.