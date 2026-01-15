Gallardo renuncia al acta y dejará de ser aforado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El exsecretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, anunció ayer su renuncia al acta de diputado en la Asamblea extremeña, por lo que pierde su condición de aforado en el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación de Badajoz.

“Mi prioridad es clara y no admite distracciones: afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender, con firmeza y serenidad, mi honor y mi dignidad”, expuso el ex dirigente socialista en un comunicado en X. Gallardo afirmó que no se trata de un “arrebato”, sino que es el resultado de “una reflexión serena, larga y profundamente personal”. Además, aprovechó para “acallar definitivamente los bulos y las desinformaciones” que le situaban en el Senado.

Al renunciar al acta, Gallardo no podrá ser aforado, por lo que la causa por la que está procesado será abordada en la Audiencia Provincial de Badajoz. Tanto el ex líder socialista como David Sánchez serán juzgados entre finales de mayo y principios de junio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal por la contratación del músico en 2017 en la diputación pacense, cuyo puesto fue modificado en 2022, por lo que la investigación sostiene que se creó una plaza a dedo.

Gallardo ya dimitió en diciembre como secretario general del partido, después de la contundente derrota en las elecciones autonómicas, en las que ejerció como candidato socialista y perdió diez escaños.

Negociaciones con Vox

Mientras, la presencia de Vox en el Gobierno extremeño continúa en el aire. La Junta ha ofrecido un “diálogo leal” a la formación ultraderechista, según el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que instó a Vox a “respetar” el resultado de las urnas.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó que no han recibido llamadas y apostó por “un cambio de rumbo en las políticas verdes, de inmigración y fiscales”.