Un avión de Turskish Airlines aterriza de emergencia en Barcelona por una amenaza de bomba en una red creada de Internet

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un avión de Turkish Airlines que hacía el trayecto Estambul-Barcelona ha hecho un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto del Prat para comprobar una amenaza de explosivo. Fuentes de la aerolínea han explicado a la ACN que un pasajero ha creado un punto de acceso a internet dentro del avión y ha configurado el nombre de la red de manera que incluyera una amenaza de bomba.

A partir de aquí, a las 10 horas se han iniciado inmediatamente los procedimientos necesarios en materia de seguridad aérea. Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado que han autorizado la entrada en espacio aéreo español de un avión de combate francés para dar apoyo al aterrizaje. El avión ha aterrizado en una zona de seguridad, apartada de las terminales, y el aeropuerto está operando con total normalidad.

Fuentes de Aena han confirmado que a causa de una amenaza en un vuelo, se han activado los protocolos y las fuerzas de seguridad están evaluando la situación. Efectivos de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra se han desplazado hasta el lugar, así como la Policía Nacional y la Policía Local.

El pasaje se ha desalojado. El instituto armado lidera las comprobaciones. Protección Civil ha situado en alerta el plan Aerocat. Los Bomberos también han desplazado cinco dotaciones en prevención y para dar apoyo en caso necesario. El vuelo afectado es el TK1853 y tenía previsto igualmente aterrizar en el Prat a las 10.30 horas, han explicado los Mossos. El aterrizaje se ha producido hacia las 11 horas finalmente.

La aerolínea añade que el proceso se está llevando a cabo de conformidad con las normas internacionales de seguridad aérea.

Para gestionar y hacer seguimiento de la situación, se ha activado la Sala de Crisis bajo la dirección de AENA, con la participación de los cuerpos policiales y servicios de emergencia. Los Mossos se han desplegado para garantizar la seguridad de la instalación aeroportuaria y gestionar, en caso necesario, la comunicación con las familias de los viajeros que han llegado en este vuelo.