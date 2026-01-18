Al menos cinco personas han muerto, algunas han resultado heridas y un número|número no necesitado|precisado están atrapadas después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado EFE fuentes de la Guardia Civil.EFE / @eleanorinthesky vía X

Al menos veintiuna personas han muerto, algunas han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado EFE fuentes próximas a la investigación de que se ha abierto.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que justo una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la cual circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también ha descarrilado como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultado por EFE.

Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de soporte logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia al lugar.

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía continúa suspendida

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultado por esta EFE, que se están realizando tareas coordinación de seguimiento de efectivos sanitarios y de emergencias al siniestro.

A más, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha informado a través de sus redes sociales de que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz", mientras ha apostillado que informará de las últimas novedades a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en una publicación de 'X' que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y soporte logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.