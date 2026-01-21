Un muerto y 37 heridos al chocar un tren de la R4 con un muro en Gelida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una persona murió ayer y otras 37 resultaron heridas, entre ellas cinco de gravedad, en el choque de un tren de la R4 contra un muro de contención caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès). El fallecido se encontraba en la cabina y podría ser un trabajador en prácticas. Se activó la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se trasladaron 11 ambulancias del SEM, 70 efectivos de los Bomberos con 38 dotaciones, y una quincena de dotaciones policiales, entre ellas ARRO de los Mossos d’Esquadra. El 112 recibió 28 llamadas. El siniestro tuvo lugar entre Gelida y Sant Sadurní de Noia, cuando a las 21.02 horas se recibió un aviso de una colisión de un tren con pasajeros a la altura del punto kilométrico ferroviario 64. El tren circulaba entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. A causa de la colisión frontal con el muro, el convoy habría descarrilado. Adif informó de que el muro se desprendió a causa del temporal.

Los Bomberos explicaron que apuntalaron el muro de contención y el tren para estabilizarlos y que fue necesario trabajar durante una hora para excarcelar a una de las personas del interior del convoy. Entre los heridos, hay seis menos graves y 26 leves. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Territorio, Sílvia Paneque, se desplazaron hasta el lugar.

Adif decidió suspender la circulación de Rodalies en toda Catalunya hasta revisar la infraestructura y comprobar que queda libre de obstáculos y es segura. El anuncio se produjo poco después de que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) pidiera precisamente paralizar el servicio de Rodalies “hasta nuevo aviso”.

Ayer por la noche se produjo un segundo incidente cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía a causa del temporal. Este accidente se registró en la línea R1 de Rodalies entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona). En el tren viajaban 10 pasajeros y no hubo heridos, según Adif.

Los Bomberos localizaron anoche el cuerpo de un hombre en el interior de un coche que fue arrastrado por la mañana en la riera Nova en Palau-sator (Baix Empordà). De momento, señalaron que no se ha identificado pero todo apunta a que sería el conductor desaparecido por la mañana. El turismo fue hallado en una zona de difícil acceso y había que esperar a que bajara el volumen de la riera, muy crecida por las lluvias de todo el día, para poder revisar el interior. El dispositivo tuvo que paralizar la búsqueda con medios terrestres y subacuáticos por la tarde, debido a que las condiciones no eran “seguras” y por el alto caudal del río.

Mientras, un windsurfista fue rescatado al no poder volver por sus medios a tierra ante la escollera de Port Ginestà, en Sitges.

Protección Civil envió un mensaje Es-Alert para restringir la movilidad en las comarcas del Alt y Baix Empordà –donde las restricciones se alargaron hasta esta madrugada–, la Selva y el Gironès, en las que se suspendieron las clases. Así lo explicó la consellera de Interior, Núria Parlon, que apuntó que hoy se podría recuperar la “normalidad” en las escuelas. Según el responsable de Bomberos de Girona, Jordi Martín, la principal preocupación estaba en los pasos de los ríos Onyar y Daró por las localidades de Girona y La Bisbal d’Empordà, con el caudal muy cerca del desbordamiento. También hubo incidencias en carreteras.