Evolución favorable de Salvador Illa, que empieza a moverse

El president de la Generalitat, Salvador Illa, “evoluciona favorablemente y continúa con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico”, según un comunicado del Hospital Vall d'Hebron. El centro manifestó que el mandatario “ha seguido recuperando fuerzas” en las últimas horas y que “ha iniciado la movilización”. Illa abandonó el martes la Unidad de Curas Intensivas (UCI), después de ingresar en el hospital el sábado pasado. El president sufre una osteomielitis púbica –un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa “poco frecuente”–, por el momento tratada con antibiótico durante aproximadamente dos semanas. La doctora Dolors Rodríguez, sin embargo, manifestó que no es necesario “hacer todo el tratamiento en el hospital”, dado que hay mecanismos para que se lleve a cabo en su domicilio, “siempre que haya unas condiciones clínicas estables”.

Pese a que el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido sus funciones principales, Illa está al día de la situación en Catalunya. El jefe del Executiu sigue la evolución del temporal que azota el territorio, según informó la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que afirmó que “da su opinión y directriz si hace falta”.

Por otra parte, el ingreso de Illa en el Hospital Vall d’Hebron ha provocado polémica con la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que acusó al centro de dar un tratamiento VIP al president. El hospital negó cualquier “protocolo especial” y aseguró que “se habría hecho con cualquier otro paciente”.