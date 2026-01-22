El Govern llega a un acuerdo con los maquinistas para reanudar el servicio de Rodalies cuando se vuelvan a revisar las vías

Publicado por AgènciesSegre Creado: Actualizado:

Los maquinistas se incorporarán a las inspecciones de la red vial en una nueva "revisión extraordinaria" para asegurar la seguridad de las vías de trenes de Rodalies y Media Distancia y, de esta manera volver a reanudar la actividad de RENFE en toda Cataluña. Este es el pacto al cual ha llegado el Govern de la Generalitat con los principales sindicatos de los maquinistas, que esta tarde se han reunido en la estación de Sants conjuntamente con ADIF para encontrar una solución a la nombrada "huelga encubierta" de maquinistas, que no han acudido a trabajar después de los accidentes de Adamuz y Gelida, que han acabado con 45 y 1 víctimas mortales, respectivamente.

"Esta mañana RENFE no ha tenido capacidad para reanudar el servicio por falta de maquinistas, ya que sólo han acudido a trabajar 6 de los 140 que lo hacen habitualmente", ha explicado este jueves por la tarde la consellera de Territorio y portavoz del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa excepcional que han convocado para informar sobre la reanudación de la red de Rodalies y del resultado de la reunión con los maquinistas. El Govern, que el miércoles por la noche había informado de que Rodalies volvería a la normalidad el jueves después de la revisión de ADIF, ha tenido que reunirse de urgencia con los trabajadores de la red en Cataluña, que se negaban a trabajar por "falta de seguridad".

La Generalitat se compromete a seguir una línea de actuación de ahora en adelante

Paneque ha asegurado que en esta reunión se ha llegado al acuerdo de revisar, conjuntamente con los maquinistas, toda la red de Cercanías y Media Distancia de Cataluña, que en total supera los 1.000km de vía, y que consta de 13 itinerarios que se irán revisando con 13 equipos diferentes. A partir de ahora, el Govern se compromete a hacer un comité de seguimiento cada 2 meses que irá revisando este plan de mejoras de seguridad. Además, Paneque ha revelado que se aumentarán el número de buses interurbanos de refuerzo, un total de 100, 2 de los cuales saldrán desde Lleida.

El servicio se irá recuperando en cuentagotas y a medida que los maquinistas revisen las vías

El pacto entre el Govern y los maquinistas implica que los 13 itinerarios de Rodalies y Media Distancia se volverán a poner en marcha a medida que se reciba la aprobación de los maquinistas que revisan las vías y una vez el sindicato se reúna con el Govern, que durante toda la tarde irá haciendo reuniones para revisar los datos que se les faciliten. Paneque ha insistido en que "en todo momento hemos querido buscar un acuerdo para garantizar el derecho de movilidad de los catalanes y catalanas".

Paneque quita las responsabilidades del Govern y asegura que "en todo momento ha hecho lo que tiene que hacer como titular del servicio"

Durante su intervención, Paneque ha remarcado que el Govern ha actuado "de manera adecuada". "Después del accidente suspendimos los servicios de Rodalies y Media Distancia, e iniciamos las marchas blancas. Cuando ADIF dijo que se podría volver a circular lo anunciamos a Renfe y comunicamos que a partir de las 6 de la mañana del jueves se reprendería el servicio", ha explicado la consellera. Paneque ha sacado pecho de los refuerzos en movilidad en el área metropolitana de Barcelona que habían previsto para el jueves, como la supresión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o el levantamiento de las barreras de los peajes de los Túneles del Garraf.

Los maquinistas evitan fijar una fecha para reprender el servicio

Según Semaf, sindicato mayoritario de los maquinistas, la reunión de este jueves, que se ha alargado casi seis horas, ha ido bien porque Renfe y Adif han asistido con una "actitud propositiva". El sindicato evita fijar una fecha y una hora para reprender el servicio y remarca que se hará "progresivamente" cuando se den las condiciones de seguridad.

Fuentes de los maquinistas consultadas por la ACN han explicado que este miércoles por la noche tan sólo les remitieron "un párrafo" donde les garantizaban que la red era segura. Los maquinistas no lo consideraron "suficiente" y por este motivo este jueves no han prestado el servicio y han exigido medidas adicionales concretadas en un documento más exhaustivo, que es el que han redactado en el encuentro con el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, y el comisionado para el Traspaso de Rodalies, Pere Macias.

RENFE retira la mitad del tren accidentado el martes entre Sant Sadurní y Gelida

Renfe ha retirado este jueves por la tarde la mitad del tren de la línea R4 accidentado el martes entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, que iba dirección Barcelona. Una locomotora tractora diésel se ha desplazado desde el sur hasta la zona, donde también había parado otro tren que se vio afectado por la interrupción del servicio la noche del martes. La locomotora ha enganchado este segundo tren, con seis vagones, más los tres de la mitad del convoy accidentado, y poco antes de las 5 de la tarde los ha remolcado en sentido sur. Con respecto a los tres vagones restantes, inicialmente parecía que uno de ellos podría ser remolcado, pero finalmente ha quedado separado en la vía de los otros dos, que están descarrilados, y una de la cual, como mínimo, tendrá que ser desguazada.