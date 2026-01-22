Una grúa golpea un tren en Cartagena y deja a seis heridos leves

Un tren de Cercanías circula por el sitio donde se ha producido el accidente de un tren de vía estrecha contra una grúa este jueves en Cartagena (Murcia) causando seis heridos leves.EFE/ Marcial Guillén

Hasta seis personas heridas leves después de que el brazo de una grúa haya golpeado un tren cerca del municipio de Alumbres, al lado de Cartagena, Murcia. Según el 112 de esta comunidad, los servicios de emergencias han rescatado, atendido y trasladado en el hospital los seis heridos. El 112 ha recibido a las 12.04 horas un aviso del centro de mando de Renfe informante del accidente, a la altura del punto kilométrico 6,6 de la vía Cartagena-Los Nietos, entre Alumbres y la Esperanza.

La grúa estaba haciendo trabajos en los alrededores de la vía y ha golpeado, y roto, los cristales de un vagón. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que la grúa era del alumbrado público de Cartagena y que ha "invadido" con su brazo el dominio público ferroviario, "golpeando las ventanas". Puente ha pedido a las redes sociales que se informe "correctamente" para no "inducir a error", en una semana marca por los accidentes en Córdoba y Gelida.

Conviene que se informe correctamente para no inducir a error. Un vehículo cesta-grúa de alumbrado público de Cartagena ha invadido con su brazo el dominio público ferroviario golpeando las ventanas de un tren de ancho métrico que pasaba en ese momento. pic.twitter.com/aGJAISBZXK — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 22 , 2026

Los heridos son dos hombres de 18 años y dos más de 26 y 50 años; y dos mujeres de 62 y 74 años. Todos ellos han sido trasladados al hospital Santa Llúcia y Santa Maria del Rosell con heridas leves. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la policía local, la Guardia Civil, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, así como sanitarios y ambulancias de Protección Civil Cartagena y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

A causa del accidente, se ha cortado inicialmente la circulación ferroviaria de ancho métrico en la línea Cartagena-Los Nietos, que ha quedado restablecida antes de las 13.30 horas, según ha informado Adif. La compañía ha indicado que la grúa era "ajena" a la explotación ferroviaria.