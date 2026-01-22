Trump da un nuevo toque de atención a España por negarse a elevar el gasto en defensa: "Quieren que les salga gratis"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un nuevo toque de atención a España ante la negativa del país de incrementar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. "Tengo compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para elevar su gasto en defensa al 5% del PIB; todo el mundo excepto España; no sé qué pasa con España y por qué no lo hacen, quieren que les salga gratis", ha comentado este jueves el líder estadounidense desde Davos (Suiza), en el marco de la presentación de su Junta de Paz para resolver conflictos como la guerra en Gaza.

En este sentido, el mandatario republicano ha asegurado que "hablará" con el Estado español para que eleve su inversión hasta las cifras acordadas el junio pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.