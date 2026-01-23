ELECCIONES
Arranca la campaña en Aragón con el PP en cabeza
El CIS da un 35,3% de votos a los populares, que tendrían que gobernar con Vox. Hoy está prevista la pegada de carteles
La encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Aragón dan al PP como principal favorito. Los populares tienen una estimación de voto del 35,3%, seguidos del PSOE, con un 26,7%, y de Vox, con un 15,1%. El PP, además, sería el primero en escaños (entre 25 y 29), manteniéndose respecto a los 28 de los últimos comicios. Los socialistas, por su parte, obtendrían entre 17 y 23 –los conseguidos en 2023–. La mayor subida la tendría Vox, que pasaría de los 7 actuales a entre 10 y 13.
La Chunta Aragonesista, con una intención de voto del 6,9%, conseguiría entre 3 y 5 escaños, mientras que la coalición entre Izquieda Unida y Movimiento Sumar estaría entre 1 y 3. Teruel Existe bajaría de 3 a 1 o 2 diputados y Podemos-AV entre uno y ninguno. El Partido Aragonés (PAR) perdería su representación en las Cortes.
La mayoría de los encuestados (63,6%) afirma que a la hora de votar lo más importante serán los temas propios de Aragón, mientras que el 26,5% asegura que lo que más le importa son los temas generales de España.
De esta manera, la única alianza posible para gobernar sería PP y Vox, la misma que en las últimas elecciones, pese a que el partido de extrema derecha salió del Ejecutivo. El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, criticó a los populares por “solo” tener “dificultades” para negociar con Vox, en relación a las conversaciones para entrar en el Gobierno de Extremadura, sobre las que “no hay avances importantes y esperanzadores”.
Actos de campaña
Paralelamente, hoy a las diez de la mañana está prevista la tradicional pegada de carteles para dar inicio a la campaña electoral. PP y PSOE decidieron aplazar el acto –y las demás actividades–, que debía llevarse a cabo esta pasada madrugada, a causa del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Todas las formaciones, excepto Vox, aceptaron retrasar la apertura de la campaña.