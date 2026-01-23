Las víctimas de Adamuz ascienden a 45 y ya no quedan desaparecidos

Dolor en Huelva ■ Familiares, amigos y vecinos dan el último adiós a las víctimas del accidente de Adamuz. Los municipios de Huelva y Alijarque llevaron a cabo funerales para despedir al exfutbolista David Cordón, padre del jugador del Getafe Davinchi, y a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez. La provincia de Huelva fue la más afectada por la tragedia, con 28 fallecidos. - EUROPA PRESS

La cifra de víctimas por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha ascendido a 45, después de que los servicios de emergencia encontraran ayer otros dos cadáveres. De esta manera, el número de fallecidos coincide con la cifra de denuncias por desaparición. Ya se han identifcado 43 víctimas mortales, todas ellas a través de sus huellas dactilares excepto una, cuya identificación se ha hecho con el ADN. Entre los fallecidos identificados hay 22 mujeres y 21 hombres, entre ellos un menor. Cuarenta eran ciudadanos españoles y había una mujer rusa, otra alemana y otra marroquí.

En relación a la investigación del siniestro, la Guardia Civil terminó ayer la inspección del lugar del accidente y entregó un primer atestado al juzgado, según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El cuerpo custodia todos los elementos localizados en el lugar que puedan resultar de interés para la investigación de las causas del accidente, de la que se ocupa el juzgado de Montoro (Córdoba).

El coronel jefe de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez, destacó que los agentes recibieron el aviso del accidente a las 19.47 y que llegaron a las 20 horas, auxiliando inmediatamente a las víctimas y estableciendo un perímetro de seguridad. Asimismo, explicó que encontraron los dos últimos cuerpos en un segundo análisis más profundo del lugar, dado que los vagones 1 y 2 del Alvia estaban en circunstancias “muy deterioradas”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestó que sería “muy raro” que el tren Iryo –el primero en descarrilar– hubiera causado el accidente, dado que “era un tren muy nuevo”. Puente apuntó que “es posible” que la causa del siniestro fuera “la infraestructura” o “la vía”, pero que tendría que ser “algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente”. Puente, además, consideró que las responsabilidades por la tragedia deben ser asumidos por quienes contribuyeron a ella “por acción u omisión”.