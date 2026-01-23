Múltiples reproches a Govern y Moncloa por el colapso de Rodalies

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, informó ayer de que el Govern abrió un expediente a Renfe por no prestar el servicio de trenes de Rodalies. “No lo está prestando, pese a que ayer Adif emitió un certificado garantizando la operatividad y el servicio y la seguridad de todas estas líneas ferroviarias”, dijo Macias, que calificó la situación de “intolerable”.

La crisis ferroviaria provocó la indignación de la clase política. El líder de ERC, Oriol Junqueras, cargó contra “el gobierno de aquellos que dan lecciones de gestión”, que “queda ahora retratado”. El jefe republicano apostó por avanzar “hacia la gobernanza de Rodalies”, después de exigir el miércoles el traspaso del servicio a Catalunya. El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró el traspaso “intransferible”, ya que “estaría troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos”, mientras que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, pidió a Junqueras “no alimentar polémicas”.

Por su parte, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont calificó de “injustificable” el colapso de Rodalies, que atribuyó a la “incompetencia, dependencia y sumisión” de la Generalitat al Gobierno central. “En manos de esta gente, Catalunya no va bien”, dijo.

Paralelamente, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, criticó que se anunciara que se reanudaría el servicio sin estar garantizado, algo que tildó de “error”. “Una vez más se demuestra que Rodalies y Regionales son clave para el funcionamiento del país y por qué debe ser la máxima prioridad del Govern en infraestructuras”, aseguró.