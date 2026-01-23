Rescatan a Boro, el perro de una de las heridas en el siniestro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Boro, el perro de una de las heridas en el accidente de Adamuz, ya ha sido rescatado después de que bomberos forestales lo localizaran el miércoles. La dueña del perro, Ana García, había solicitado ayuda para encontrarle mediante una fotografía, y varios voluntarios estuvieron buscándole. Tras su hallazgo, se mostró muy emocionada por el reencuentro con Boro, al que cuidarán “para toda la vida”. Por contra, su hermana Raquel permanece en la UCI.