Trump constituye su Junta de Paz para Gaza arropado por una veintena de gobernantes

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó ayer en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro. “El mundo es más rico, seguro y pacífico” que hace un año, justo cuando él asumió su segundo mandato, presumió Trump, que enumeró una lista de conflictos que aseguró que han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que “ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses”.

Trump firmó el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en un acto celebrado en el auditorio principal del Centro de Congresos de la población alpina. Los gobernantes que se han unido a la iniciativa, que ocuparon asientos dispuestos sobre el escenario alrededor de Trump, firmaron también el acta de constitución antes que el mandatario de EEUU, para lo que fueron acercándose a una mesa situada a un lado del escenario.

El mandatario volvió a criticar a la ONU, de la que dijo que tenía un “tremendo potencial” que no usa, y aseguró que la combinación entre las Naciones Unidas y su Junta producirá “una cosa única en el mundo”. El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la Junta de Paz de Trump es, por ahora, “amorfa”, y subrayó que la respalda “estrictamente” para su labor en la Franja.

Entre los asistentes al acto estuvieron algunos de los integrantes de la junta directiva del nuevo organismo, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump. Además, participaron en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, países todos ellos que apoyan la iniciativa. Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Mientras, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso ayer al líder palestino, Mahmud Abás, el envío de mil millones de dólares en activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de la Franja de Gaza a través de la Junta de la Paz.

Los líderes de los Veintisiete reivindicaron ayer la importancia de la unidad entre los Estados miembros de la UE alegando que “tiene efectos” como la marcha atrás de EEUU en su amenaza de imponer aranceles por su posición ante sus aspiraciones en Groenlandia, y a la vez defendieron la importancia de cuidar las relaciones con la Casa Blanca incluso si su inquilino, Donald Trump, no lo pone fácil.

El canciller alemán, Friedrich Merz, agradeció, en declaraciones a los medios antes de acudir a la cumbre del Consejo Europeo extraordinaria que se celebró para calibrar la respuesta a Washington tras la crisis abierta por Groenlandia, a EEUU por haber dado marcha atrás a sus planes de tomar Groenlandia por la fuerza y de imponer sanciones a varios países europeos, y reivindicó que “la unidad y la determinación” entre los europeos “puede tener efectos”. En la misma línea se manifestó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que celebró la “vuelta a la calma” tras la retirada de los aranceles, un giro que a ojos del mandatario galo demuestra que cuando la UE recibe amenazas “se hace respetar”.

A su llegada a la cumbre, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, agradeció “todo el apoyo” recibido por la UE. Horas antes, señalaba que el acuerdo sobre Groenlandia en el que EEEUU trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo.

El presidente de EEUU demanda a JPMorgan por excluirlo del banco

Donald Trump demandó ayer por 5.000 millones de dólares al mayor banco de EEUU, JPMorgan Chase, al acusarlo de “excluirlo de sus servicios bancarios” tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. “Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente Trump a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales”, indicó una portavoz del grupo bancario. La demanda argumenta que JPMorgan Chase “violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio” sus principios éticos por “cerrar las cuentas de banco” de los demandantes, es decir, Trump y sus compañías. También acusa al banco de “discriminación política contra el presidente Trump, la Organización Trump, sus entidades afiliadas, y/o la familia Trump”, además de no explicar por qué cerró las cuentas.