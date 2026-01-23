Turull insiste en un frente común para el concierto económico

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario general de Junts, Jordi Turull, volvió a pedir a ERC un “frente común” en el Congreso para lograr el concierto económico. Después de una reunión con la patronal Cecot, recordó que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo al acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación entre el Gobierno y los republicanos.

“El texto alternativo será el texto que nosotros, conjuntamente con ERC, ya hemos votado en el Parlament. La primera votación en que se deberán definir los diputados catalanes será si están por negociar en la línea del concierto o no”, manifestó Turull, que insistió en aprovechar la “debilidad política” del Gobierno con los catorce votos independentistas en la Cámara Baja.

El dirigente juntista, además, confirmó que su formación ha mantenido varios encuentros con Esquerra y que tendrán los “necesarios” para conseguir el concierto. Sobre la reunión que pidió el líder de ERC, Oriol Junqueras, con el líder de Junts, Carles Puigdemont, Turull apuntó que “deben quedar en el día”.

“Acomplejados” por Aliança

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, lamentó “ver a Junts acomplejados por Aliança Catalana cada día”. Alamany aseguró que la formación ultraderechista está marcando la agenda de los de Puigdemont, un partido que “no sabe qué quiere” y que “mira las encuestas todo el día”. Asimismo, criticó que Barcelona está “en una especie de tiempo muerto permanente” y apostó por potenciar sus fortalezas.