Negociación a tres para buscar la paz

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos iniciaron ayer en Abu Dabi la primera ronda de negociaciones –que seguirán mañana– con el objetivo de acabar con la guerra entre Moscú y Kyiv, después de reuniones en los últimos días entre los líderes Donald Trump y Volodímir Zelenski y entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado estadounidense, Steve Witkoff. El principal reto en la capital de Emiratos Árabes Unidos está en llegar a un consenso, en especial, sobre el Donbás, territorio ucraniano ocupado parcialmente por el Ejército ruso.

La postura del Kremlin es inflexible y puso como “condición muy importante” para lograr un acuerdo de paz que las Fuerzas Armadas ucranianas abandonen el Donbás, según el portavoz Dmitri Peskov. En la misma línea habló Yuri Ushakov, asesor de Putin, que afirmó que no se podrá llegar a “una solución a largo plazo” a la guerra sin que Rusia se quede con gran parte del Donbás, como sugería la fórmula acordada con EEUU en agosto de 2025.

Mientras, Zelenski también incidió en esta cuestión. “El tema del Donbás es clave. Se debatirá y se abordará la modalidad”, dijo el mandatario, que ha sacado de las negociaciones a su ex mano derecha Andri Yermak, que dimitió por un escándalo de corrupción.

Por su parte, Trump no se mostró optimista para lograr avances en las negociaciones o alcanzar un acuerdo, pero alegó que “si no nos reunimos, no va a pasar nada”. El presidente estadounidense afirmó que Putin “hará concesiones”, ya que “todo el mundo está haciendo concesiones para conseguir” una tregua. Trump también habló sobre el papel de los países europeos. “Europa va a formar parte de ello, tiene que formar parte de ello”, apuntó, después de las críticas de Zelenski por su “inacción”.

“Unidad” ante Trump

En relación a la situación en Groenlandia, los países de la Unión Europea remarcaron la “unidad” y “firmeza” ante la tensión con Estados Unidos. Después de la cumbre celebrada en Bruselas, los 27 reafirmaron el apoyo a Dinamarca y Groenlandia, los “únicos” que “pueden decidir” sobre sus propios asuntos, según dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que valoró como “positivo” el anuncio de Trump sobre la retirada de su amenaza arancelaria.

Asimismo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, analizaron el preacuerdo alcanzado entre EEUU y la OTAN en Davos para reforzar la seguridad en la isla y en el Ártico y abordaron la vía diplomática conjunta que pretenden seguir.

Trump, por su parte, evitó dar detalles sobre el pacto con la Alianza Atlántica. “Creo que a todos les gusta... Ya les contaré en unas dos semanas”, manifestó.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves la reforma parcial a la ley orgánica de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado. Esta era una de las principales iniciativas de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos sobre el crudo venezolano.

La legislación fue aprobada con “mayoría calificada evidente”, indicó Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de Delcy. La mandataria celebró la aprobación y alegó que persigue “fortalecer la soberanía energética y atraer inversiones”. Además, anunció que se realizará una consulta popular el 8 de marzo para elegir proyectos destinados a abrir la economía. “Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan”, afirmó Rodríguez, que apuntó que los ingresos en Venezuela aumentarán “en un 37%” en 2026.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó el traslado de “más de 50 millones de barriles” de petróleo de venezolano a su país, y aseguró que llegarán “muchos más”. Trump manifestó que esto “va a hacer ganar mucho dinero a Venezuela” y va a abaratar el precio del crudo.

“Nosotros hemos bajado los precios del petróleo en muchos casos a 2,30 dólares el galón y, en numerosos casos, por debajo de los 2 dólares”, dijo el jefe de la Casa Blanca, que destacó el “liderazgo” de Delcy Rodríguez.

Sánchez rechaza participar en la Junta de Paz de la Franja de Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer su decisión de no participar en la Junta de Paz para la Franja de Gaza promovida por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sánchez –que afirmó que España ha “triplicado” su inversión en Defensa– justificó el rechazo “por coherencia” al señalar que la iniciativa “está fuera del marco de Naciones Unidas” y “no ha incluido a la Autoridad Palestina”. El mandatario español, además, apuntó que la “coexistencia pacífica” en la zona deben dirimirla fundamentalmente Israel y Palestina “en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados”.Asimismo, Trump retiró la invitación al primer ministro canadiense, Mark Carney, para formar parte de la Junta de Paz, sin especificar los motivos. Anteriormente, Carney había defendido que Canadá “no vive gracias a EEUU”.Por otro lado, dos operaciones militares de Israel en Cisjordania han dejado una víctima mortal –un hombre de 59 años– y 14 detenidos.