Detenido por matar a un amigo de su hijo de 13 años

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad valenciana de Sueca donde confesó haber matado a un menor de 13 años amigo de su hijo. Los hechos se produjeron en la casa de este individuo, que quedó detenido, mientras su hijo y la víctima se encontraban en el domicilio jugando a videojuegos. Después del crimen, sobre las 18.30 horas, el hombre se presentó lleno de sangre en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar el asesinato. Hasta la vivienda se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil y los servicios de emergencias médicas, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del menor, que ya había fallecido y cuyo cuerpo presentaba fuertes golpes y heridas por arma blanca. Los agentes procedieron entonces a detener al hombre y llevar a cabo un registro de la vivienda, donde se hallaron un bate de béisbol y un cuchillo, que podrían ser las armas del crimen, según apuntó el diario Las Provincias.

El caso se encuentra en manos de la autoridad judicial y el grupo de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, y no descarta ninguna hipótesis, ya que todavía no están claros los motivos del crimen. Una de ellas es que el presunto asesino lo matara como venganza porque los padres del niño eran amigos de su expareja, pero tampoco se descarta que, según apunta Levante-EMV, la confesión del hombre sea un intento de encubrir a su hijo y que fuera realmente el menor quien hubiera matado a su amigo a cuchilladas. El ayuntamiento de Sueca decretó dos días de duelo oficial, durante los cuales las banderas del consistorio ondearán a media asta. El alcalde de la localidad, Julián Sáez, afirmó que las dos son “familias de Sueca” y detalló que “los niños implicados en el suceso eran compañeros del colegio”, además de precisar que “el fallecido jugaba al fútbol en el equipo del pueblo”. El consistorio convocó también ayer por la tarde una concentración en repulsa del crimen.