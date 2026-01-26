Las protestas encienden EEUU pese al frío

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cientos de personas se congregaron ayer en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Minneapolis de Alex Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones que han llenado las calles de la ciudad del estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades. Michael y Susan Pretti, padres del enfermero de 37 años, criticaron ayer las “repugnantes mentiras” de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo cuando fue tiroteado por un agente y destacaron que “no tenía un arma en la mano” cuando ocurrió el incidente. Lo que portaba en la mano derecha y que se puede ver en las imágenes de los vídeos publicados sobre lo ocurrido sería su teléfono móvil, explican los padres del fallecido. “Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda, sin nada, subida para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta”, relataron. Tras la publicación del comunicado de la familia, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que “no tenemos nada más que solidaridad por la familia”, pero advirtió de que “haremos todo lo que sea necesario para proteger a los hombres y mujeres del ICE”. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado, cuyas protestas diarias no han conseguido frenar ni las gélidas temperaturas, de hasta 23 grados bajo cero. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la “ocupación”.

Una veintena de estados en emergencia por un frente polar

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de EEUU han activado protocolos de emergencia este fin de semana debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve y que, unidas a las bajas temperaturas que se prevén en los próximos días, hacen temer por las infraestructuras básicas. El temporal dejó ayer a más de 700.000 hogares, principalmente en estados del sur, sin suministro eléctrico con temperaturas que en algunos casos superaros los 20 grados bajo cero.