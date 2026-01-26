Podemos pacta con el PSOE regularizar más de medio millón de inmigrantes en España

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz de Podemos, Irene Montero, ha anunciado un pacto del partido con el PSOE para regularizar medio millón de inmigrantes en España. Según ha afirmado, el acuerdo prevé que el gobierno español apruebe la regularización de forma "inmediata". "Podemos está para garantizar derechos, y papeles están derechos", ha afirmado Montero.

La medida, según ha detallado, afectaría a las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia, vía empadronamientos, informes médicos, contratos de luz o certificados de envío de dinero, por ejemplo. La admisión a trámite de la solicitud ya daría autorización provisional de residencia y trabajo por un año y suspendería automáticamente los procedimientos de retorno.

Montero ha subrayado que su partido estará "vigilando" para que el proceso sea "ágil y eficaz", y para evitar una burocracia que "normalmente se exige a las personas migrantes" y que, según su opinión, ha estado "siempre" otra forma de "violencia institucional".

"Ningún ser humano es ilegal", ha proclamado Montero, que también ha dicho que "hoy que Trump persigue a las personas migrantes, asesina ciudadanos a bocajarro con su policía migratoria y mete niños en jaulas" es "el momento" de "contestar su racismo, su odio, su violencia, con papeles."

El movimiento Regularización, ya eleva la cifra hasta las 700.000 personas

Por su parte, el movimiento estatal Regularización, que asegura que la medida será aprobada por el Consejo de Ministros a través de la modificación del Reglamento de Extranjería, ya ha celebrado el acuerdo y ha considerado que la medida puede afectar "a las más de 700.000 personas en irregularidad administrativa en España".

El colectivo ha celebrado que en un contexto internacional marcado por "la agudización" de las políticas migratorias, el gobierno español haya optado por "desmarcarse de la deriva reaccionaria y dar un paso en el sentido contrario: reconocer administrativamente los que ya forman parte de nuestra sociedad".