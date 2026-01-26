Sánchez traslada todo su reconocimiento a Puente por su gestión de Adamuz y Gelida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alabó ayer la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por considerar que ha dado la cara desde el primer momento ante los accidentes ferroviarios de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales, y Gelida, donde murió un maquinista. El también secretario general del PSOE, quiso dedicar parte de su intervención en un acto electoral en Huesca, donde estuvo arropando a la candidata Pilar Alegría, a reconocer la labor llevada a cabo por los servidores públicos e instituciones que “han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder ante esta tragedia, como siempre hacemos los españoles, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia”. En este punto, mencionó expresamente a Óscar Puente, de quien resaltó cómo está gestionando “y dando la cara desde el primer momento”. Y, según Sánchez, “esa es la diferencia entre unos y otros”, la forma de responder ante las tragedias que “desgraciadamente” suceden en la vida. Su Gobierno, aseguró, “ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, eficacia, transparencia y unidad” y “dejando a un lado la confrontación política estéril” que les desvía del objetivo principal”, que es atender a las víctimas y mantener un servicio ferroviario que es admirado todo el mundo. Por su parte, el ministro de Transportes, salió a defenderse de una información publicada por el diario El Mundo, según la cual la zona en la que descarriló el tren Iryo era un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989, lo que contradice la versión dada por Puente de que toda la vía es nueva. A través de X, aseguró que el carril roto por el que se produjo el descarrilamiento es nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025, aportó una imagen de un certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones técnicas correspondientes.

Por su parte, en Adamuz, epicentro de la tragedia, los vecinos se volcaron en la misa de homenaje, presidida por el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, para honrar a las víctimas del accidente y arropar a sus familiares, un acto que desbordó la Caseta Municipal, donde se celebró el oficio religioso. Paralelamente, Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron posponer el funeral de Estado que iba a celebrarse el próximo 31 de este mes de enero tras haberlo consultado con las familias de las víctimas.

PP y ERC piden la cabeza de Puente por su “mala gestión”

Después de mantener durante varios días que era pronto para pedir responsabilidades por los accidentes de tren de Adamuz y Gelida, el PP cambió ayer de estrategia y exigió la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, o su cese por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo reclamó el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien explicó que el punto de inflexión para cambiar de opinión ha sido un artículo publicado por el diario El Mundo en el que se afirma que el punto en el que descarriló el tren Iryo el pasado domingo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989. Una situación que, para él, evidencia la “mala gestión” Gobierno, la “incompetencia” y “probablemente” la “mala fe” del ministro. La gestión del ministro tampoco convence al presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien también reclamó su dimisión y la de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por su “incapacidad manifiesta” a la hora de afrontar y explicar la crisis en el servicio de Rodalies (más información en página 3). El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, no pidió la dimisión de Puente pero sí que “dé la cara”.