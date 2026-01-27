Al menos 12 muertos en una tormenta de nieve en EEUU

Una persona despeja una calle de nieve en la localidad de Hudson, Ohio. - EFE/ RODRIGO SEPÚLVEDA

Al menos doce personas han fallecido durante los últimos días debido a una fuerte tormenta de nieve y hielo en varios estados del sureste de Estados Unidos, donde casi 90 millones de personas se han visto afectadas y unas 800.000 personas continuaban ayer sin suministro eléctrico.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó de cinco fallecidos en la ciudad durante el fin de semana, a medida que las temperaturas seguían cayendo y los pronósticos apuntan a que seguirá nevando durante los próximos días.

Durante una rueda de prensa, el regidor indicó que estas muertes están relacionadas con la tormenta, pero sin especificar las causas de cada uno de los decesos.

En el estado de Tennessee se registraron también tres víctimas mortales relacionadas con la “monstruosa” tormenta que afecta la zona, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NBC.

El departamento de Sanidad del estado explicó que estas muertes se han registrado en Crockett, Haywood y Obion, respectivamente. A estas se suman dos fallecidos en Luisiana, otro en Texas, y otro en Kansas.