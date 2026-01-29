Estados Unidos amenaza a Irán con un ataque similar al de Venezuela

Un hombre se planta en el memorial de Alex Pretti, abatido por agentes del ICE. - EFE/EPA/CRAIG LASSIG

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la flota de barcos que envió el martes a Irán está preparada para atacar el país si no hay un acuerdo para acabar con el programa nuclear. “Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario”, advirtió Trump, que recordó la ofensiva estadounidense-israelí de junio del año pasado, que supuso “una gran destrucción para Irán”. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, también cargó contra la República Islámica y afirmó que el sistema “probablemente sea más débil que nunca” por una economía que está “colapsando”.

Por su parte, el Gobierno persa ve “más probable la guerra que la negociación” y se prepara “para el peor escenario”, según el diplomático Kazem Ghariabadi. Pese a apostar por el diálogo, el Ejecutivo iraní “responderá como nunca antes si se ve acorralado”, como indicó en un comunicado en redes sociales, donde manifestó que “la última vez que EEUU se embarcó en guerras en Afganistán e Irak despilfarró más de siete billones de dólares y perdió más de 7.000 vidas”.

Nuevas sanciones

Paralelamente, el Gobierno español está a favor la adopción de nuevas sanciones contra Irán a causa de la represión de la manifestaciones contra el régimen. Además, está abierto a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, de cara a la reunión que mantendrán hoy los ministros de Exteriores de la UE.

Trump anuncia una desescalada en Minneapolis pero avisa al alcalde

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció una “pequeña desescalada” de las redadas migratorias en Minneapolis, después de prometer una investigación “honesta” sobre la muerte de Alex Pretti a manos de agentes de inmigración. En medio de la tensión en la ciudad –con dos muertos en dos semanas–, advirtió al alcalde, Jacob Frey, que “está jugando con fuego” después de anunciar que no aplicará las leyes federales antiinmigración.Mientras, un hombre fue detenido el martes tras atacar a la congresista demócrata Ilhan Omar con un líquido desconocido en el ayuntamiento de Minneapolis. Omar había pedido la abolición del Servicio de Inmigración, y Trump sugirió que fue un chantaje.

Rubio se fija en la transición española

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca busca una Venezuela “estable y democrática” con elecciones libres. Rubio puso como ejemplo la transición española, de “un régimen autocrático a una democracia”, un proceso que “llevó tiempo”.