El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las riadas la dimisión del expresidente valenciano Carlos Mazón. “Cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es marcharse. Y creo que el señor Mazón hizo lo que tenía que hacer”, ha dicho a la comisión celebrada hoy en el Congreso de los Diputados. Según Mazón, es “el único” que ha asumido responsabilidades por la gestión de aquellas inundaciones que causaron centenares de muertes, hecho que, según él, “lo reconcilia en parte con los hechos”. En su intervención, Feijóo también se ha preguntado si habría cambiado algo si el presidente de la Generalitat hubiera estado “al frente” del accidente de Rodalies.

“Me sorprende que no se pregunte a los verdaderos responsables”, ha aseverado durante el interrogatorio del diputado de Junts, Josep Maria Cervera. Feijóo también ha apuntado que el presidente de la Generalitat tiene un rol limitado por la ley y no se le puede hacer “responsable” en solitario cuando, en el caso de la dana, fallaron todas las administraciones. “Ningún responsable estuvo a la altura”, ha aseverado, señalando en particular la culpa de los que tenían que avisar de los caudales de los ríos que se desbordaron.

En su intervención, Feijóo ha tenido varios toma y daca con los diputados de izquierdas, así como sucesivas llamadas al orden de la presidenta de la mesa hacia los diputados del PP en la comisión. En el caso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha chocado cuándo este le preguntaba por qué cosas haría diferente mirando atrás. “Hice bastante más que usted, que no hizo nada”, le ha reprochado el líder popular. “Yo no quiero presidir este país; ¿se está comparando con un portavoz de ERC? ¿Eso quién le compra”?, le ha replicado el dirigente republicano.

Durante la comparecencia, Feijóo ha reiterado que la dana era una situación “de emergencia nacional de manual” y ha criticado el gobierno español por no declararla, hecho que habría dado las competencias al Estado.