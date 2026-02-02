Un posible ciberataque a Hacienda compromete los datos de casi 50 millones de españoles: la institución ya lo investiga
Un usuario de la red social X (antes Twitter) informa que se ha publicado una entrada en un foro donde se venden los datos y contiene información confidencial como el IBAN y la dirección de todos los afectados
Un usuario de X (antes Twitter) denominado @H4ckmanac ha alertado sobre una publicación en un foro donde un usuario asegura haber perpetrado un ciberataque a Hacienda y tener los datos de 47,3 millones de ciudadanos españoles. En la captura de pantalla que facilita en la alerta, se puede ver que la publicación es del 31 de enero de este año. Les datos afectados serían el DNI/NIE, el nombre completo, la dirección postal, el código postal, provincia, municipio, el teléfono, el IBAN, el e-mail de contacto y la recaudación del usuario.
🚨Cyber Alert ‼️— Hackmanac (@H4ckmanac) February 2, 2026
🇪🇸Spain - Ministerio de Hacienda
The threat actor going by the name ‘HaciendaSec’ claims to have breached the Ministerio de Hacienda.
Allegedly, the attackers are offering for sale an updated database covering 47.3 million citizens, including DNI/NIF numbers,… pic.twitter.com/j6OQpxoar9
Según fuentes de Hacienda, actualmente están investigando si este ataque ha sido o no perpetrado y, en caso de que así sea, como se ha producido.
El mismo portal también ha apuntado a un posible ciberataque al Ministerio de Ciencia, también pendiente de validación, por parte de un hacker con el seudónimo GordonFreeman.
Fuentes del Ministerio han apuntado que de momento no se han detectado indicios de hackeo, pero han añadido que los responsables de seguridad siguen trabajando para descartarlo.