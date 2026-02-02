SEGRE

Un posible ciberataque a Hacienda compromete los datos de casi 50 millones de españoles: la institución ya lo investiga

Un usuario de la red social X (antes Twitter) informa que se ha publicado una entrada en un foro donde se venden los datos y contiene información confidencial como el IBAN y la dirección de todos los afectados

Imagen de archivo de un hacker.

Imagen de archivo de un hacker.Unsplash

Publicado por
Agències

Creado:

Actualizado:

Un usuario de X (antes Twitter) denominado @H4ckmanac ha alertado sobre una publicación en un foro donde un usuario asegura haber perpetrado un ciberataque a Hacienda y tener los datos de 47,3 millones de ciudadanos españoles. En la captura de pantalla que facilita en la alerta, se puede ver que la publicación es del 31 de enero de este año. Les datos afectados serían el DNI/NIE, el nombre completo, la dirección postal, el código postal, provincia, municipio, el teléfono, el IBAN, el e-mail de contacto y la recaudación del usuario.

Según fuentes de Hacienda, actualmente están investigando si este ataque ha sido o no perpetrado y, en caso de que así sea, como se ha producido.

El mismo portal también ha apuntado a un posible ciberataque al Ministerio de Ciencia, también pendiente de validación, por parte de un hacker con el seudónimo GordonFreeman.

Fuentes del Ministerio han apuntado que de momento no se han detectado indicios de hackeo, pero han añadido que los responsables de seguridad siguen trabajando para descartarlo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking