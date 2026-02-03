Albares dice que 20 países apoyan el catalán en la UE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó ayer que una veintena de países se han posicionado ya a favor de que el catalán, el euskera y el gallego sean idiomas oficiales en las instituciones de la Unión Europea. “Nos quedan siete”, aseguró en una entrevista en TVE Catalunya, donde apuntó que aquellos que todavía no se han posicionado “nunca han dicho que no”. “Lo que dijeron es que necesitaban más tiempo”, aseveró antes de añadir que el proceso para conseguirlo avanza “a buen ritmo”. “Es una cuestión de tiempo”, vaticinó el ministro. En este sentido, criticó que el PP haya hecho “todo lo que ha estado en su mano” para evitar que se puedan usar todas las lenguas oficiales del Estado en los foros europeos. “Probablemente, con el apoyo del Partido Popular, que no hizo más que llamar a aquellos países que tienen gobiernos de su familia política para que literalmente lo congelen, ya estaría aprobado”, lamentó Albares, que también prometió que España no retirará esta reclamación acordada con los partidos independentistas.

Preguntado por la relación entre Europa y los Estados Unidos, el ministro afirmó que Washington debe continuar siendo un aliado de España en términos comerciales y de seguridad, aunque admitió que con la visión del presidente Donald Trump resulta complicado.