Feijóo cree que ninguna administración dio la talla en la dana pero culpa al Gobierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso que “ninguna de las administraciones públicas” que participaron en la gestión de la tragedia “estuvo a la altura”, pero insistió en señalar que la responsabilidad, en última instancia, le correspondía al Gobierno central. Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “inhibirse de sus responsabilidades” y volvió a defender que este debió declarar el nivel 3, porque “fue una emergencia nacional de libro”. Habló de falta de información adecuada y puntual por parte de organismos relacionados con las previsiones meteorológicas, como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sobre sus declaraciones de la tragedia dijo que “no pude mentir, entre otras razones por que he dado voluntariamente mis mensajes, tanto los que recibí del señor (Carlos) Mazón como los que yo le remití”, apostilló. El líder de los populares dijo que no tenía responsabilidades en la gestión de la emergencia y que la dimisión de Carlos de Mazón al frente de la Generalitat se produjo un año después porque la reconstrucción estaba ya “orientada”.

La comisión tuvo desde el inicio un tono muy bronco, con escenas especialmente duras, como el rifirrafe con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien censuró al popular por esparcir “mentiras flagrantes” y le llamó, entre otras cosas, “cuñado”, “encubridor”, “ignorante” y “arrogante”. Acusó a Feijóo de haber encubierto durante un año a Mazón, a quien llamó “homicida y psicópata”. Por su parte, Feijóo acusó a los socios del Gobierno de sostener al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente en Córdoba y de comparar “un hecho meteorológico sin precedentes con una negligencia ferroviaria continuada”.

Especialmente agrio fue el momento en que el diputado de Bildu Oskar Matute tomó la palabra para lanzar sus preguntas, ante las que Feijóo contestó con alusiones a “los 800 muertos de ETA”.

Tampoco el tono se relajó con la diputada socialista Marta Trenzano, quien afirmó que Alberto Núñez Feijóo dio una “lección de altanería, arrogancia, engreimiento, chulería y soberbia” y aseguró que lo que se pudo ver de él es “una falta de respeto a la verdad y a la memoria” de las 230 víctimas mortales de la dana.

El Ejecutivo ve “inaceptables” las críticas de Feijóo a la Aemet y la CHJ

Las informaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar durante la dana fueron “claras” y estuvieron “disponibles” en todo momento, aseguraron fuente del ministerio de Transición Ecológica, por lo que señalar a esos organismos es “inaceptable”. Así respondieron desde esta cartera a las declaraciones hechas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la comisión en el Congreso que investiga las circunstancias de la tragedia del 29 de octubre de 2024, donde arremetió contra la gestión de las autoridades del Estado. Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que comparte las palabras del líder del PP y reivindicó que su partido “sí ha asumido responsabilidades políticas por la tragedia de la dana”. En este sentido, volvió a insistir en que la dana “puso en evidencia las costuras de todas las administraciones”.