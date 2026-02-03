Salen 15 personas de Gaza tras reabrir el cruce de Rafah

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Cinco gazatíes convalecientes junto a diez acompañantes salieron ayer de Gaza y llegaron a Egipto a través del cruce de Rafah, en la frontera entre la Franja y el Sinaí, tras la reapertura de este cruce cerrado hace dos años por Israel. Los 15 gazatíes abandonaron el enclave hacia Egipto en un autobús de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que preveía recoger al otro lado a 50 palestinos para volver a la Franja de Gaza. Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí. Dos años después lo ha reabierto, si bien de forma limitada y permitiendo únicamente el paso de personas, no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. De acuerdo con este nuevo plan, unos 150 palestinos saldrán a diario de la Franja, mientras que otros 50 podrán regresar al devastado enclave. Las autoridades egipcias recibirán diariamente una lista con los que solicitan para salir de la Franja, incluyendo su destino final, y el Gobierno egipcio tendrá la autoridad para aprobar o rechazar estas solicitudes.