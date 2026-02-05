El Gobierno aprieta a Junts para intentar salvar el “escudo social”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno se niega a dar por perdido el decreto que incluye distintas medidas del “escudo social”, y que entrará en vigor hoy mismo, y trata de apretar a Junts para que los ayude a convalidarlo a su paso por el Congreso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, demandó ayer a los de Carles Puigdemont un “esfuerzo” para sacarlo adelante, después de que los juntistas afirmaran que se opondrán al mismo al considerar que la prórroga de las medidas antidesahucio, pese a la flexibilización pactada entre PSOE y PNV, deja desamparados a los pequeños propietarios. En una entrevista en TVE, Rodríguez afirmó que “no entiende” que Junts quiera dejar fuera de las ayudas a “personas discapacitadas, mayores o con hijos que necesitan esta palanca pública para no ser desahuciados”. Si lo hace, advirtió, deberá “explicar a los catalanes” porque no pueden contar con estas medidas. El Consejo de Ministros aprobó el decreto tras alcanzar un acuerdo con el PNV que ya rebajaba la suspensión de los desahucios a familias vulnerables y establecía que no iba a tener efecto cuando los propietarios tuvieran una o dos viviendas (una habitual y una en alquiler). Junts, sin embargo, se mantiene en el ‘no’. Los siete votos del grupo de Míriam Nogueras serán imprescindibles para la aprobación del decreto cuando llegue al Congreso como máximo en un mes. Pero también lo serán los cuatro de Podemos, que el martes, por motivos diametralmente opuestos, calificó el acuerdo con el PNV de “pacto criminal”. Por ese motivo, la ministra aseguró que su Ejecutivo agotará el margen de negociación para poder convalidar el decreto. “Negociamos hasta el último momento. Y, por tanto, yo pediría a todos los grupos y también a Junts que hagan este esfuerzo”, aseveró. “A los grupos parlamentarios que voten que ‘no’ les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios, de que se pueda cortar el suministro energético o el agua a personas que no tienen dinero, de que no haya ayudas a víctimas de la dana, a desempleados y a afectados por los incendios forestales. Es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles”, sentenció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.