La Flotilla por Palestina anuncia una nueva intervención humanitaria en la Franja de Gaza

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha anunciado el lanzamiento de una nueva intervención humanitaria hacia Gaza esta vez por mar y tierra. La operación, prevista para el 29 de marzo del 2026, movilizará, según los responsables de la iniciativa, miles de participantes de más de 100 países. Los organizadores aseguran que la acción quiere responder a la crisis humanitaria en la Franja delante de lo que consideran una falta de acción efectiva de la comunidad internacional. El anuncio se ha hecho este miércoles en una rueda de prensa a la Fundación Nelson Mandela, en Johannesburg. La misión combinará una flotilla marítima desde varios puertos del Mediterráneo, entre ellos Barcelona, Italia y Túnez, con una caravana humanitaria por el suelo a través del norte de África.

La GSF afirma que la misión movilizará profesionales de la salud, de la educación y de la ingeniería, así como equipos de reconstrucción y observadores legales. El objetivo declarado es ofrecer asistencia humanitaria, documentar posibles vulneraciones del derecho internacional y dar apoyo a la población civil de la Franja, afectada por la falta de alimentos, el colapso del sistema sanitario y la destrucción de infraestructuras.

Los organizadores insisten en que se trata de una acción civil y no violenta, amparada, según indican, en el derecho internacional humanitario. También han subrayado que la misión no tiene un carácter simbólico, sino que pretende ser una intervención material coordinada a gran escala.

La convocatoria recuerda otros intentos previos de llegar a Gaza por mar. Uno de estos intentos, que contó con la participación, entre otros, de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, acabó siendo interceptado en aguas internacionales por el ejército israelí. Los activistas, Colau entre ellos, fueron detenidos y trasladados a puertos israelíes, donde fueron juzgados y finalmente expulsados del país.

La Global Sumud Flotilla prevé ampliar en las próximas semanas la información logística y los detalles de seguridad de la misión, mientras diferentes gobiernos y organismos internacionales siguen de cerca el anuncio de esta nueva iniciativa civil hacia Gaza.