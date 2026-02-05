Leonardo azota con fuerza Andalucía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La borrasca Leonardo dejó ayer cortes de luz, carreteras y otras vías, desalojos, ríos desbordados y clases suspendidas en Andalucía, la comunidad autónoma más golpeada por el temporal. Más de 3.500 personas habían sido hasta última hora de la tarde desalojadas de forma preventiva de sus viviendas debido a las intensas precipitaciones registradas en todo el territorio, salvo en Almería, donde además hubo que cortar 52 carreteras y una persona resulto herida en la localidad de Ubrique (Cádiz) por el derrumbe de una vivienda. La mayoría de los desalojos tuvieron lugar en Cádiz, donde se esperaban hasta 350 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas, pero también hubo en Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba. Además, unas 3.798 personas estaban afectadas por cortes en el suministro eléctrico. La situación de los cauces era preocupante con 14 ríos y diez embalses en situación de “nivel rojo” por “riesgo extremo” de desbordamientos. Cuatrocientos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplazados en la comunidad andaluza y el Ejército de Tierra estaba preparado por si tuviese que intervenir.

Además, 84 carreteras de la red secundaria estaban intransitables por inundaciones y desprendimientos, la mayoría de ellas en Cádiz, Sevilla y Córdoba, donde varios pequeños municipios y pedanías se quedaron incomunicadas. La nieve afectaba a otras 64 vías, principalmente en Ourense, Granada, Segovia y León.

La comunicación por tren también se vio afectada y Renfe interrumpió la circulación de trenes Cercanías del Núcleo de Sevilla, así como la línea C2 de Málaga, Málaga-Álora y el C-1a Cádiz Las Aletas-Universidad.

Ante el riesgo, la Junta había llamado a los ciudadanos a la prudencia máxima, evitar desplazamientos y nunca cruzar zonas anegadas, no transitar en zonas de cauces ni zonas inundables y recomendó subir a zonas altas. Por precaución también se suspendieron las clases.

La borrasca afecta también a Madrid, Extremadura y Portugal

La borrasca, con precipitaciones que se espera que se alarguen durante toda esta semana, también golpeó otras zonas peninsulares, aunque con menor intensidad que a Andalucía. En Madrid, la Conferencia Hidrográfica del Tajo activó el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por el municipio de Titulcia. Por su parte, Extremadura activó la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en las provincias de Cáceres y Badajoz. En Castilla-La Mancha las rutas escolares se vieron afectadas y se tuvieron que suspender 26 en Cuenca y Guadalajara con 259 alumnos afectados. El temporal también azotó Portugal, donde decenas de personas tuvieron que ser evacuadas, muchos trenes fueron suspendidos y se registraron inundaciones en las riberas de los ríos Volga, Águeda, Mondego, Lis, Tajo, Sorraia y Sado.