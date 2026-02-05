Puigdemont, sobre la decisión del TJUE sobre la inmunidad: es un "cachete muy duro al Parlamento Europeo"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El expresidente Carles Puigdemont considera que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anula la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad, el de Toni Comín y Clara Ponsatí el año 2021 es un "cachete muy duro" a la cámara europea. En una atención a medios en Bruselas, Puigdemont ha remarcado que la sentencia es de "gran trascendencia" y "cierra los pies a los que querían hacer un uso político" del Parlamento Europeo. El expresidente ha subrayado que la suspensión de la inmunidad estaba "políticamente motivada" y que se hizo con una "clara falta de imparcialidad". También ha pedido explicaciones a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, sobre "cuál es su papel".

Puigdemont ha reivindicado que la decisión del TJUE sobre la inmunidad es de una "contundencia insólita" en el tribunal porque, ha dicho, el levantamiento de la inmunidad a los eurodiputados de Junts el 2021 fue con "una clara falta de imparcialidad y, por lo tanto, en un proceso políticamente viciado". A pesar de apuntar que la decisión no tiene "efectos inmediatos" en la actualidad porque ninguno de los demandantes es ya eurodiputado -en el caso de Comín porque no puede coger el escaño-, Puigdemont ha defendido que la decisión del TJUE "mejora la democracia".

El expresidente también ha remarcado que el tribunal vuelve a posicionar a favor de las minorías" y que la sentencia tiene que hacer que el Parlamento Europeo cambie aspectos de su funcionamiento, como ahora tener en cuenta de qué familia política es el ponente sobre la inmunidad. Puigdemont ha remarcado que la normativa fija que no puede ser de la misma familia política de los eurodiputados sobre quienes se debate la inmunidad, pero "no dice nada del caso contrario".

En la sentencia, el tribunal ha cuestionado la imparcialidad del ponente de los suplicatorios para ser del mismo grupo que Vox. "Poner como ponente a una persona que ha participado en un acto de Vox y ha llamado Puigdemont en la prisión es una vergüenza", ha insistido Puigdemont.

A pesar de celebrar la sentencia del TJUE, Puigdemont ha reivindicado que el levantamiento de la inmunidad en el 2021 los creó "perjuicios" que ya no se pueden reparar, como la limitación del movimiento. Sobre la presidencia del Parlamento Europeo, ha dicho "no esperar nada", pero ha considerado que Metsola tendría que dar "alguna explicación". "Era evidente que se estaban pisando los derechos. [...] No lo veían? Hace un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo y estaría bien que la presidenta diera alguna explicación", ha señalado.

Comín : "Es una derrota de los autoritarios"

Por su parte, Toni Comín ha reivindicado que la sentencia del TJUE es una "derrota de los autoritarios" que "se conjuraron por impedir" que los tres eurodiputados de Junts se pudieran "defender". Comín ha insistido en que es una "condena" en PP, Ciutadans y Vox y ha defendido que "esta vez, como tantas otras, la justicia europea se ha puesto del lado de la democracia".

A pesar de insistir en que "no es la sentencia que tiene que abrir la puerta" a su recuperación del escaño y que hay otros de pendientes, como sobre la amnistía, Comín ha defendido que supone "un gran día para la democracia europea y para los demócratas catalanes".