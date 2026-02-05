Un nuevo bombardeo israelí deja 21 muertos en Gaza, 6 menores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una veintena de personas, entre ellas seis niños, murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche del martes, pese al alto el fuego vigente. Los ataques responden, según Israel, a que uno de sus soldados resultó herido por un ataque de milicianos palestinos en el norte de Gaza. Desde la entrada en vigor del alto al fuego los ataques israelíes han dejado 556 muertos, entre ellos más de 115 menores.