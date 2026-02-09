La militarista Takaichi arrasa en las elecciones de Japón

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La coalición gobernante en Japón, liderada por la primera ministra, la militarista y tradicionalista Sanae Takaichi, se aseguró dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento en las elecciones anticipadas de ayer, según las proyecciones de la cadena pública de televisión NHK.

Según este medio, el PLD (Partido Liberal Democrático) de Takaichi y su socio de gobierno, el Ishin (Partido de la Innovación de Japón), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

La agencia de noticias Kyodo, por su parte, proyectó que la coalición gobernante tenía “asegurada” la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta hoy.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, y los resultados permitirían a la coalición gobernante aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde ambos partidos están en minoría.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno.

“Han pasado poco más de tres meses desde la formación del gabinete (de gobierno). Sus miembros son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos”, aseguró la mandataria en una entrevista con TV Tokyo.

Los grandes perjudicados de la cita electoral han sido la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del PDC (Partido Democrático Constitucional) y el budista Komeito, exsocio de coalición del PLD que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder.

Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral, según las proyecciones de NHK.

El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según esa misma fuente entre 5 y 14 escaños cuando tenía dos.