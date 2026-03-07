SEGRE

Irán anuncia que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golf si estos no lo atacan

El ejército de Israel ha declarado una nueva "oleada de bombardeos" contra Teherán y Esfahan

Lluís Serrano
agencias

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golfo Pérsico si estos no lo atacan. En declaraciones a los medios iraníes, Pezeshkian ha pedido disculpas a los vecinos de la región por los ataques de esta última semana y ha asegurado que los misiles iban dirigidos a posiciones militares de los Estados Unidos o de los aliados de Washington. En paralelo, el presidente de Irán ha respondido directamente al presidente de los EE.UU., Donald Trump, y ha asegurado que su exigencia de una "rendición incondicional" de Irán se trata "de un sueño que se llevarán a la tumba". Por otra parte, el ejército de Israel ha declarado este sábado una nueva "oleada de bombardeos" contra Teherán y Esfahan.

