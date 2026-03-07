Irán anuncia que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golf si estos no lo atacan

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha anunciado que suspenderá los bombardeos contra los países vecinos del Golfo Pérsico si estos no lo atacan. En declaraciones a los medios iraníes, Pezeshkian ha pedido disculpas a los vecinos de la región por los ataques de esta última semana y ha asegurado que los misiles iban dirigidos a posiciones militares de los Estados Unidos o de los aliados de Washington. En paralelo, el presidente de Irán ha respondido directamente al presidente de los EE.UU., Donald Trump, y ha asegurado que su exigencia de una "rendición incondicional" de Irán se trata "de un sueño que se llevarán a la tumba". Por otra parte, el ejército de Israel ha declarado este sábado una nueva "oleada de bombardeos" contra Teherán y Esfahan.