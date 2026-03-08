Illa: “Los presupuestos son el mejor escudo social contra la inestabilidad’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamó ayer a ERC “responsabilidad” y “sentido de país” para aprobar los presupuestos de este año frente al contexto de “inestabilidad global” que ha generado el conflicto desatado en Oriente Próximo. El president hizo este llamamiento en el marco de una reunió extraordinaria del Consell de Diàleg Social de Catalunya, que se celebró en el Palau para abordar con agentes sociales y económicos la situación a raíz del conflicto. Illa defendió que contar con unas nuevas cuentas son el “mejor escudo social” y advirtió que Catlaunya no puede poner en riego ni un solo euro”. En esta línea, afirmó que el territorio debe estar “preparado tanto social como económicamente” para hacer frente a las posibles consecuencias que pueda acarrear la guerra. “La responsabilidad hoy tiene un nombre: presupuestos”, aseveró el president, remarcando que “sin recursos no hay capacidad de respuesta”.

Paralelamente, el president anunció que el Consell Executiu aprobará el martes la creación de un grupo de trabajo permanente con agentes sociales y económicos para decidir las “medidas adecuadas” por el impacto del conflicto. El objetivo del mismo, aseguro, es “proteger económica y socialmente al conjunto del país”. “Lo hicimos con anterioridad a raíz de la crisis provocada por la guerra de los aranceles y lo volveremos a hacer ahora, si es preciso”, concluyó. En esta línea, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, defendió que las pequeñas y medianas empresas no pueden volver a ser el “eslabón débil” ante las consecuencias económicas de la guerra, haciendo especial hincapié el impacto inmediato que tiene la subida de la energía. Por su parte, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, reclamó actuar de forma preventiva a través de diagnosis y seguimiento con el objetivo de avanzarse ante estas posibles consecuencias económicas. “Que no tengamos que actuar todos cuando ya ha pasado”. Ros denunció el “desorden mundial” generado por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reclamó una respuesta unitaria de Europa para resolver el conflicto bélico.