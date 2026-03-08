Sánchez dice que “no estamos solos, somos los primeros” contra la guerra

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El cruce de reproches por la guerra en Oriente Medio aviva la tensión entre los partidos, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que llama “hipócritas” a Vox y PP por respaldar un conflicto que perjudicará al bolsillo de los españoles, a lo que los populares replican que el ‘No a la guerra’ es un “no a la democracia”. La campaña electoral en Castilla y León sirvió ayer como escenario para que PSOE, Sumar y Podemos escenificaran el ‘No a la guerra’ de Estados Unidos e Israel contra Irán. En Soria, Sánchez dijo que “no estamos solos, somos los primeros”, en la réplica a las críticas de los populares por su postura sobe el conflicto iniciado por Donald Trump.

Sánchez acusó a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de “hipócritas” por apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles al “encarecer su día a día” y les dijo que “es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”. “Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán”, criticó ante un auditorio que coreó varias veces desde el principio el ‘No a la guerra’ y en el que se proyectó la bandera en algunos momentos del mitin. Sánchez recordó que el PP hace 23 años con José María Aznar metió a España en la guerra de Estados Unidos contra Irak “en contra de la opinión pública” y lamentó que hoy vuelvan a hacerlo en Irán “demostrado que no han aprendido nada y que se equivocan en todo”.

El PP, que no tenía actos previstos ayer con Feijóo, contraatacó a través de su secretario general, Miguel Tellado, que dijo que Sánchez “maneja el ‘No a la guerra’, pero en realidad está diciendo no a la democracia” y le acusó de haber llevado a España a abandonar a sus aliados internacionales. Tellado cree que la postura del Ejecutivo supone “un deterioro de la imagen exterior” de España y, a su parecer, Sánchez “tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio Gobierno”.

En Castilla y León, la candidatura de IU-Sumar-Equo enarboló la bandera del ‘No a la guerra’ y la ministra de Juventud, Sira Rego, arremetió contra la “derecha vendepatrias que no le importa someterse a Donald Trump y a sus intereses”.